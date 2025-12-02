Esplosione nella notte a Volvera: banda di ladri fa saltare il bancomat e fugge con il bottino

Volvera (T0) –Nella notte di oggi, martedì 2 dicembre 2025, i residenti nel centro di Volvera sono stati svegliati da un’esplosione. A saltare in aria è stato il dispositivo bancomat della filiale dell’Unicredit di via Airasca. Quando i carabinieri della compagnia di Pinerolo sono arrivati per i rilievi hanno trovato, oltre ai danni ingenti provocati dallo scoppio, uno sportello completamente sradicato che era stato portato via dalla banda di ladri che ha utilizzato l’esplosivo. L’ammontare del colpo ancora non si conosce. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto i malviventi allontanarsi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.