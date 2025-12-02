Stupro di gruppo ai Navigli nella cantina di un locale: confermata una condanna

Milano – La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione (in abbreviato) per violenza sessuale di gruppo, comminata in primo grado a un uomo di 23 anni. La violenza fu consumata il 21 marzo 2023 nel sotterraneo di un locale milanese, in zona Navigli, dove la vittima, una manager di 32 anni, aveva trascorso la serata insieme a due amici di 27 anni, titolari del locale, anche loro indagati.Secondo la gup che ha condannato il 23enne in primo grado, la vittima non era assolutamente in grado di esprimere un consenso ad atti sessuali perché stava molto male a causa dell’abuso di alcol durante la serata, e di questa circostanza era perfettamente consapevole il 23enne.