Auto fuori strada: grave un 44 enne

Tortona (Al) – Grave incidente stradale nella notte a Tortona. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura guidata da un uomo di 44 anni è uscita improvvisamente di strada all’altezza del bivio con la Provinciale 130 e si è poi schiantata contro un palo. Attivato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118. Il conducente è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato d’urgenza all’Ospedale civile di Alessandria in Codice Rosso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: al momento l’uomo risulta ricoverato con prognosi riservata. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona. I militari hanno effettuato i rilievi e sono impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.