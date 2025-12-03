Calcio Coppa Italia – La Juve è ok: supera l’Udinese e vola ai quarti

Torino – La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, i bianconeri battono 2-0 l’Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un’autorete del classe 2008 Palma che per anticipare David batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68′ Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 mentri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito a Fourneau. Ora per la Juve c’è la vincente di Atalanta – Genoa.

Juventus – Udinese

Gol: 23′ aut. Palma , 23′ st rig. Locatelli

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11′ st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29′ st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29′ st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39′ st Zhegrova); David (29′ st Openda). In panchina: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36′ st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14′ st Miller), Lovric, Atta (26′ st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14′ st Bravo), Buksa (26′ st Gueye). In panchina: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic

Arbitro: Fourneau