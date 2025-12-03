Calcio Coppa Italia – l’Inter cala la manita: battuto 5-1 il Venezia e quarti conquistati

Milano ( Inter -Venezia 5-1) -L’Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5-1, con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. La squadra di Chivu vola sul 2-0 nel giro di pochi minuti con Diouf (18′) e Pio Esposito (20′), poi Thuram tra fine primo tempo (34′) e inizio ripresa (51′) chiude i conti. Per i lagunari c’è la soddisfazione della rete di Sagrado (66′), poi il gran gol di Bonny (76′) completa il tabellino.l turnover di Chivu paga subito, con Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra nel 3-5-2 con Esposito e Thuram in attacco. L’ex Lens la sblocca al 18′ su assist di Frattesi, mentre due minuti dopo il gran destro di prima intenzione dell’ex Spezia all’angolino mette già in ghiaccio la partita. Prima dell’intervallo, sempre dalla distanza, punisce Thuram e al 34′ è 3-0. All’intervallo, Chivu cambia e mette subito Mkhitaryan al posto di Zielinski, ma la scena se la prendono ancora Frattesi e Thuram: assist dell’ex Sassuolo e colpo di testa del francese per il poker.’Inter, a questo punto, tira i remi in barca e il Venezia ne approfitta per trovare il gol della bandiera: De Vrij troppo morbido su Casas, palla dentro e Sagrado, grazie anche all’aiuto della deviazione di Carlos Augusto, batte Josep Martinez per il 4-1. Rete che non cambia lo scenario della partita, anzi: i nerazzurri calano la manita con Bonny, che alla Esposito la mette sotto l’incrocio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Inter – Venezia

Gol: 18′ Diouf , 20′ Esposito , 34′ e 6′ st Thuram , 21′ st Sagrado , 31′ st Bonny

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (1′ st Mkhitaryan), Sucic (34′ st Bovo), Luis Henrique (15′ st Cocchi); Thuram (15′ st Bonny), Esposito (34′ st Spinaccè). In panchina: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji, Maye, Bastoni, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro. All.: Chivu

Venezia (3-5-2): Grandi; Venturi; Korac, Sidibé (1′ st Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (36′ st Perez), Haps (19′ st Fila); Compagnon (36′ st Hainaut), Casas (36′ st Adorante). In panchina.: Stankovic, Minelli, Svoboda, Busio, Doumbia, Bjarkason, El Haddad. All.: Stroppa

Arbitro: Marchisano