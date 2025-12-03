Calcio Coppa Italia – Poker dell’Atalanta al Genoa: Dea ai quarti

Bergamo ( Atalanta – Genoa 4-0) – Buona la prima per l’Atalanta in Coppa Italia. La Dea fa il suo debutto stagionale nella competizione e vince 4-0 contro il Genoa negli ottavi di finale. Alla New Balance Arena Djimsiti sblocca il risultato al 19’, mentre i rossoblù restano in dieci al 36’ per un rosso diretto a Fini. A sigillare il match sono allora de Roon (54’), Pasalic (82’) e Ahanor (91’). Il Grifone viene quindi eliminato, mentre i bergamaschi sfideranno la Juventus nei quarti di finale.Al 18’ Pasalic colpisce invece una traversa con un bel colpo di testa, mentre trova il fondo della rete l’inzuccata di Djimsiti un minuto più tardi: perfetto il cross di Zalewski. La Dea sale così sull’1-0, ma perde contemporaneamente Sulemana per infortunio: al suo posto entra Maldini, che colpisce un palo direttamente su punizione al 29’. Sempre l’ex Milan si divora poi una clamorosa chance per raddoppiare in contropiede, mentre il Genoa al 36’ si ritrova improvvisamente in dieci: Fini viene infatti espulso per un fallo da ultimo uomo su Bellanova, lanciato a rete. L’Atalanta approfitta allora della superiorità numerica e al 54’ vola sul 2-0 grazie a un gran destro al volo di de Roon, chiudendo poi ogni discorso all’82’: a sigillare la partita è Pasalic, bravo ad attaccare il secondo palo sul tiro sbilenco di Scamacca. Nel recupero c’è poi gioia anche per Ahanor, per il classico gol dell’ex. La Dea vince quindi 4-0 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Juventus. Saluta la competizione il Genoa.

Atalanta – Genoa

Gol: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. In panchina: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino

Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). In panchina.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi

Arbitro: Perri