Calcio, “La storia continua”: il Torino compie 119 anni

Torino (Ansa) – Il Torino compie 119 anni, era il 3 dicembre 1906 quando venne fondato il club granata.

“Nella notte, alcuni appassionati, in gran parte stranieri, sotto la guida e il fervore dello svizzero Alfredo Dick danno vita ad un nuovo club che avrà maglia granata e pantaloncini bianchi” si legge nella nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali. “119 anni di orgoglio e di passione, questo dice la storia. Una storia che continua” l’augurio per il futuro del club del presidente Urbano Cairo. Oggi, però, è un compleanno particolarmente amaro, perché la squadra di Marco Baroni è reduce da due brutte sconfitte consecutive contro Como e Lecce: il Toro ha appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non vince dal 26 ottobre scorso, il prossimo appuntamento sarà nel posticipo di lunedì 8 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino contro la capolista Milan.