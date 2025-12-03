Reti gas sarà ceduta al 100%: bando di gara a Gennaio

Alessandria – Costata circa 1,2 milioni e inaugurata a novembre 2023, la centrale a biogas non ha mai funzionato e ora è stata svalutata a 90 mila euro.Ora pare che emerga una ricevuta di consegna di quel generatore regolarmente firmata; si tratta comunque di un macchinario grande come un armadio che risulta sparito nel nulla senza che qualcuno facesse eventuale denuncia per furto o spiegasse il perché non ha mai funzionato.Si profila a questo punto una responsabilità penale della società Amag Reti Gas, di cui i dirigenti potrebbero essere chiamati a rispondere. Senza contare che il tribunale potrebbe bloccare gli eventuali proventi della vendita dell’azienda, in attesa che venga definito il danno, stabilendo anche chi lo deve risarcire. Situazione complessa, che incide quindi sulla cessione prevista per l’inizio dell’anno prossimo.