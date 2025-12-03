San Damiano, ragazzo investito mentre va a scuola: trasferito ad Alessandria, è cosciente

San Damiano D’Asti (At) – Un ragazzo è stato investito questa mattina a San Damiano D’Asti mentre sul ciglio della provinciale per recarsi a scuola. L’impatto è avvenuto intorno alle prime ore del mattino: il veicolo coinvolto nell’incidente di è subito fermato per prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di San Damiano e un’ambulanza del 118. Il giovane, rimasto cosciente e in grado di parlare, è stato trasportato inizialmente al Pronto Soccorso di Asti dove è stato valutato per un trauma cranico commotivo. Successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Alessandria per ulteriori accertamenti.