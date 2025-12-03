Sorpreso con hashish e contanti: denunciato un 18 enne

Genova – La Polizia ha denunciato un 18 enne del posto per spaccio sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel pomeriggio di Lunedì 1 Dicembre in Piazza Rissotto, nel quartiere di Bolzaneto, dove una volante del Commissariato di Cornigliano ha notato il giovane, insieme ad un amico, mentre sostava con atteggiamento sospetto nei pressi di un distributore automatico h24. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo: il giovane è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa un grammo di hashish e di 470 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 7 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.