Uno ruba e poi si scaglia contro i Carabinieri, l’altro cerca di scappare: due arresti

Genova – I Carabinieri del comando provinciale di Genova in questi giorni hanno arrestato due persone nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Nel primo caso, è stato arrestato un 40enne tunisino per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver rubato in un negozio aiutato da un connazionale di 21 anni, si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti, minacciandoli e opponendo attiva resistenza. I due uomini sono stati entrambi denunciati a piede libero per furto aggravato. Solo il 40 enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo. Il secondo caso a Chiavari, dove i militari hanno arrestato un 38enne marocchino per rapina impropria. L’uomo, fermato dai Carabinieri subito dopo aver rubato alcuni articoli dagli scaffali di un negozio, ha tentato di divincolarsi e fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Anche lui è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di giudizio direttissimo.