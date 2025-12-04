Calcio Serie C – Brutto ko per i Nerazzurri: vince la Dolomiti 1-0

Fontanafredda ( Dolomiti Bellunesi – Inter U23 1-0) – Brutta sconfitta per l’Inter U23, che perde 1-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi nel recupero della quattordicesima giornata di campionato e spreca una grande occasione per portarsi a ridosso di Lecco e Union Brescia, seconde in classifica, rimanendo così al sesto posto a quota 26 punti. Peggior prestazione stagionale per i nerazzurri, ampiamente rimaneggiati fra infortuni e giocatori aggregati alla Prima Squadra.Ai padroni di casa, che non vincevano da più di un mese, basta il gol segnato da Agosti al 15′ del primo tempo, un sinistro potentissimo dal limite che non lascia scampo a Melgrati. I ragazzi di Vecchi pareggiano nel recupero con Zuberek, ma l’arbitro annulla per fuorigioco: sarà l’unico lampo interista. Nella ripresa tanta confusione e zero idee: la Dolomiti Bellunesi non rischia mai e conquista 3 punti fondamentali per il suo cammino verso la salvezza.

Dolomiti Bellunesi – Inter U23

Gol: 15′ Agosti

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): 22 Consiglio; 73 Tavanti (92′ 5 Milesi), 23 Mondonico, 24 Gobetti; 27 Saccani, 37 Agosti (68′ 7 Cossalter), 87 Burrai (C), 19 Mignanelli (92′ 17 Mutanda), 3 Alcides (79′ 6 Barbini); 20 Olonisakin, 10 Clemenza (68′ 91 Marconi). A disposizion: 1 Abati, 4 Brugnolo, 11 De Paoli, 30 Piazza, 33 Antonello, 49 Casanova. Allenatore: Andrea Bonatti

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi (84′ 30 Mosconi), 15 Stante (65′ 4 Zanchetta), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino (65′ 90 Lavelli), 10 Kamate (C), 25 David; 11 Agbonifo (74′ 21 Zouin), 35 Zuberek (74′ 34 Iddrissou). In panchina: 12 Raimondi, 41 Galliera, 9 Topalovic, 16 Venturini, 38 Ballo, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Filippo Colaninno