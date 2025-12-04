Calcio Serie C – Sconfitta esterna per l’Atalanta U23: Casertana vince 1-0

Caserta ( Casertana – Atalanta U23 1-0) – Nel recupero della 14ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 finisce 1-0 per la Casertana allo stadio Pinto.La gara si apre con una grande occasione per l’U23: Misitano colpisce la traversa di testa sul cross di Simonetto. I padroni di casa rispondono e si avvicinano al vantaggio al 22’ con il tiro di Toscano che esce di poco e con il colpo di testa di Vono, anche questo a lato di un soffio. Al 35’ la Casertana sblocca il match con Casarotto, che finalizza in area dopo un lancio lungo. I Nerazzurri reagiscono e creano due chance importanti nel finale di tempo: al 42’ Obrić gira di testa sugli sviluppi di un corner trovando il salvataggio di un difensore, e, al 43’, Misitano va vicino al gol con un tiro murato dalla retroguardia rossoblù quasi sulla linea.Nella ripresa Vismara si oppone al 52’ al tiro di Llano, mantenendo vive le speranze nerazzurre. Un minuto più tardi Misitano prolunga di testa un corner e, dopo una deviazione, il pallone arriva a Comi che però non riesce a controllare per la conclusione da posizione favorevole. All’84’ la partita si complica con l’espulsione di Obric per un intervento giudicato da ultimo uomo. Nel finale l’U23 tenta comunque il tutto per tutto e al 97’ sfiora il pari in contropiede con Cissé, fermato all’ultimo dall’intervento decisivo della difesa avversaria.

Casertana – Atalanta U23

Gol: 35′ Casarotto

Casertana: De Lucia, Kontek, Heinz, Leone (46′ Llano), Pezzella, Oukhadda, Toscano (C) (67′ Proia), Rocchi, Casarotto (89′ Bentivegna), Vano (73′ Kallon), Liotti. A disposizione: Merolla, Vilardi, Falasca, Galletta, Di Tommaso, Giugno, Arzillo. In panchina: Federico Coppitelli.

Atalanta U23: Vismara, Simonetto, Panada (C), Manzoni (69′ Cortinovis), Pounga, Misitano (81′ Cassa), Guerini, Obrić, Navarro (17′ Comi), Idele (46′ Steffanoni), Vavassori (69′ Cissè). A disposizione: Torriani, Sassi, Berto, Riccio, Ghislandi, Colombo, Levak, Bonanomi, Bergonzi, Fiogbe. In panchina: Luigi Pagliuca.

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze.