Intervento al Don Soria: segnalato un pacco

Alessandria – Nella giornata di ieri, poco dopo mezzogiorno, gli agenti della casa Circondariale Don Soria di Alessandria hanno intercettato un pacco lanciato dall’esterno e recuperato tramite una lenza da una finestra della sezione detentiva. La segnalazione è arrivata dalla Sala Regia che ha notato il movimento sospetto nel cortile passeggi. Il personale è intervenuto immediatamente sequestrando il materiale: due cellulari con relativi accessori e un panetto d circa 100 grammi di cannabinoidi, risultato positivo al Drug Test. Un quantitativo che, secondo il sindacato del Sappe, era destinato al mercato illecito interno.