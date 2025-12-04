Ospedale di Novi Ligure vincitore del premio ” Eso Angels Award” per il secondo anno consecutivo

Novi Ligure (Al) – Per il secondo anno consecutivo l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure ha ottenuto il livello Diamante del premio “Eso Angels Award”, che viene attribuito come riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel migliorare la gestione del paziente con ictus acuto e nel raggiungere i più alti standard. Il modo per intervenire è quello della massima velocità possibile fra i sintomi e il ricovero ospedaliero, perché i primi minuti sono fondamentali. Con il premio “Angels Award” si è attestato che a Novi si lavora per ridurre i tempi tra la chiamata e il ricovero ma anche per l’ingresso nei reparti specializzati.