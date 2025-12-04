Pallacanestro Serie B interregionale – Nell’anticipo College Borgomanero passa al Palaferraris sulla Junior

Casale Monferrato ( Junior Casale – College Borgomanero 73-81) – Secondo stop casalingo consecutivo per la Junior Casale che nell’anticipo nel derby con College Borgomanero, nel gruppo C del campionato interregionale di serie B, si arrende 73-81. Una gara segnata da un inizio disastroso con la formazione ospite che al 10’ conduce saldamente per 27-11. Nella seconda frazione c’è una reazione del team di Degiovanni che con un parziale di 23 a 13 rientra in partita e alla pausa lunga insegue di sei lunghezze sul 34 a 40. La gara da quel momento resta in perfetto equilibrio con un -7 al 30 (58-65) e -8 finale (73-81). Domenica 14 dicembre i Rossoblu saranno impegnati a Firenze con l’Olimpia Legnaia.

Junior Casale – College Borgomanero

Parziali: (11-27; 34-40; 58-65)

Junior Casale: De Ros 12, Bertana, Sirchia 3, Alberione 15, Galdiolo 12, Avonto ne, Francione ne, Ruiu 2, Raiteri 15, Ravioli, Azzano 14. Coach Degiovanni

College Borgomanero: 11 Gaiola, 5 Lastella, 0 Oliveri, 10 Martino, 12 Charfi, 77 Rupil, 9 Rey, 38 Alberti, 2 Buttiglione, 15 Pellegrino, 66 Bertero, 6 Benzoni, 14 Burkhardt, 20 Baiardi, 8 Romeo. Coach Rossi