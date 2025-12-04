Schianto auto-scooter, motociclista di 25 anni in ospedale e traffico in tilt

4 Dicembre 2025 REDAZIONE Incidenti stradali 21

Genova – Incidente stradale giovedì mattina con un ferito portato in ospedale e relativi disagi sul fronte del traffico in corso Torino, nel centro di Genova.Il fatto è avvenuto verso le 7,40 quando un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause da chiarire. Ad avere la peggio è stata la motociclista, una ragazza di 25 anni sbalzata a terra in conseguenza dell’impatto.Sul posto la Croce Bianca Genovese: la 25enne è stata portata all’ospedale San Martino in codice giallo – media gravità – con escoriazioni agli arti e sospetti traumi minori.La persona al volante dell’auto non ha avuto bisogno di cure. Presente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata nell’ora di punta.

 

 

