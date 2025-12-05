Pallacanestro Eurolega – Brutta prestazione dell’Olimpia: sconfitta 88-78 dal Baskonia

Vitoria (Baskonia – Olimpia Milano 88-78) – Troppe cose non sono andate bene a Vitoria, una partita male con le perdite in sequenza di Mannion e Tonut che hanno lasciato la squadra con cinque esterni e 11 effettivi. Baskonia ha comandato tutta la gara, chiudendola 88-78. L’Olimpia ha avuto momenti buoni, in alcuni momenti, ha capovolto l’inerzia della partita ma mai per abbastanza tempo. Palle perse, soprattutto nel primo tempo, tanti tiri sbagliati anche al ferro, e una certa sofferenza a rimbalzo o sulle palle contese l’hanno condannata in una serata in cui Baskonia ha avuto certamente più aggressività, più lucidità, più energia. E’ stata la sua quinta vittoria consecutiva in casa dove riesce ad alimentare il proprio gioco, trovando in Matteo Spagnolo quello che non aveva avuto da Markus Howard, e poi uno straordinario nei momenti cruciali Tim Luwawu-Cabarrot.

Baskonia – Olimpia Milano

Parziali: 23-20, 49-42, 70-54

Kosner Baskonia: Howard 10, Diakite 5, Simmons 11, Nowell 7, Villar 0, Kurucs 1 5r 5a, Luwawu-Cabarrot 21 5r, Spagnolo 18, Forrest 0, Radzevicius 7 5r, Diop 4 8r, Frisch 4. Coach Galbiati.

EA7 Milano: Brown 2, Ellis 2, Booker 13, Bolmaro 16, Brooks 16, Leday 4, Ricci 6, Shields 10 7r, Nebo 9 5r, Tote 0, Dunston 0. Coach Poeta.