Cade la giunta a Castelletto: presto al voto

Castelletto d’Orba (Al) – Caos nel Comune di Castelletto D’Orba dove il sindaco ,Mario Pesce, si assume la piena responsabilità della crisi della maggioranza che ha portato alle dimissioni di consiglieri e assessori e all’ormai prossimo commisariamentoà del Comune. Nella primavera del 2024 Pesce era stato rieletto per il suo secondo mandato alla guida di una lista unica. Dopo poco più di un anno, però, la maggioranza si è sfaldata e la prossima Primavera, presumibilmente, si andrà a voto. La crisi sarebbe da ricondurre ad un atto della giunta che ha rescisso in anticipo la convenzione con la Polisportiva e la Pro Loco per la gestione dell’impianto, una decisione che non è piaciuta alle due associazioni e ad alcuni consiglieri comunali. Sabato scorso, dopo l’approvazione del bilancio 2026, hanno lasciato diversi consiglieri e assessori dimettendosi.