Calcio Coppa Italia – Sarri porta la Lazio ai quarti: Milan sconfitto 1-0

Roma ( Lazio – Milan 1-0) – Termina agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo le vittorie centrate contro Bari e Lecce nei turni scorsi, i rossoneri cadono 1-0 all’Olimpico di Roma, dove a decidere la sfida a favore della Lazio è Zaccagni. Il capitano dei biancocelesti incorna il Diavolo all’80’ e trascina Maurizio Sarri ai quarti di finale, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Esce invece il Milan, finalista lo scorso anno.L’avvio di gara si gioca ad alta intensità, ma non regala grandi occasioni, con la prima vera chance che capita sui piedi di Basic al 24’: il croato si mangia il campo in contropiede, ma poi riesce soltanto a sfiorare il palo con un tiro in diagonale. Castellanos testa quindi i guantoni di Maignan al 33’, mentre Mandas blocca senza troppi problemi un tocco innocuo di Loftus-Cheek qualche minuto più tardi. È invece provvidenziale la parata di Maignan su Isaksen allo scadere del primo tempo, che termina così sullo 0-0. I Rossoneri insistono e al 69’ si fanno nuovamente minacciosi con Loftus-Cheek, mentre Leão si divora il vantaggio al 71’, dopo una bella combinazione tra Jashari ed Estupiñán. Dalla parte opposta sono invece Noslin e Zaccagni a provare a risvegliare la Lazio e proprio il capitano trova l’inzuccata vincente che porta i biancocelesti sull’1-0 all’80’: sul corner di Tavares, la difesa milanista si dimentica completamente Zaccagni, la cui incornata non lascia scampo a Maignan. Il portiere francese si deve poi superare all’85’ per vietare il raddoppio a Noslin, mentre Mandas nega il pareggio a Pulisic al 91’. La Lazio vince allora 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale, dove sfiderà il Bologna. Si ferma invece agli ottavi il cammino del Milan, finalista lo scorso anno.

Lazio – Milan

Gol: 35’ st Zaccagni

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (26’ st Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (13’ st Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (38’ st Pedro), Castellanos (13’ st Noslin), Zaccagni (38’ st Cancellieri). In panchina: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia. All. Sarri

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (19’ st Nkunku), Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán (42’ st Bartesaghi); Loftus-Cheek (36’ st Modric), Leao (36’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Allegri+

Arbitro: Guida