Camionista colto da malore sulla SS142, non ce l’ha fatta

Romagnano Sesia (No) – A causa di un mezzo pesante fermo in carreggiata, la strada statale 142 “Biellese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Alla guida del camion che era fermo sulla carreggiata c’era un uomo che colpito da un malore non è sopravvissuto.L’uomo si era sentito male mentre percorreva via dei Martiri, tra Romagnano e Piano Rosa. Nonostante il malessere improvviso, era riuscito ad arrestare la corsa del mezzo pesante sulla carreggiata, bloccando la strada ma evitando fortunatamente il coinvolgimento di altri veicoli. A lanciare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che si erano trovati davanti il camion fermo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale Anas e il 118, che ha tentato di rianimare il conducente.Ora la statale è stata riaperta al traffico.