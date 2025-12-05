La polizia ha arrestato una donna colta nell’atto di compiere una truffa

Alessandria – Nella tarda mattinata di Lunedì 1 Dicembre, la squadra mobile della Questura di Alessandria ha tratto in arresto una giovane donna per un tentativo di truffa ai danni di una signora residente ad Alessandria. Il metodo utilizzato ricalcava il seguente copione: la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si spacciava per maresciallo dei Carabinieri. Il falso militare, comunicava alla donna che il marito era stato arrestato per aver investito una ragazza. Dopo la brutta notizia, il sedicente carabiniere la rassicurava di aver già preso contatti con un avvocato che le avrebbe consigliato come agire per aiutare il coniuge. Il secondo soggetto, fingendosi un legale, spiegava alla donna che la posizione del marito, per quanto compromessa, poteva essere risolta versando un risarcimento di alcune migliaia di euro alla famiglia della ragazza investita: aggiungendo che da lì a poco sarebbe arrivata una sua collaboratrice incaricata di ritirare il denaro contante. Il consueto copione questa volta ha avuto un finale differente: la donna, aveva confermato di essere sola nonostante il marito fosse presente, intuendo immediatamente il raggiro. I coniugi hanno chiamato la Polizia che riusciva ad intervenire subito bloccando la giovane giunta in casa per riscuotere il denaro, traendola in arresto.