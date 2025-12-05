L’ex llva in dialogo con Roma: rassicurazioni dal ministro Urso

Novi Ligure (Al) – Dialogo confortante ieri tra il ministro Adolfo Urso e i referenti territoriali del Piemonte per recepirle loro esigenze e per dare risposte ai loro dubbi. La riunione ha permesso di approfondire la realtà di Novi e Racconigi. L’incontro ha chiarito come a Novi non si parli di formazione del personale ma di reparti zincatura che lavoreranno e che il piano del governo è dare il via a una manutenzione degli impianti che coinvolgerà non solo gli addetti preposti am anche altri operai. Anche sulla vendita c’è una data: entro l’11 Dicembre il governo si aspetta una offerta delle cordate interessate per poter capire quale sarà e come muoversi. L’intento è attivare in poche settimane due altiforni a Taranto che permettano di tornare a fare produzione e rifornire gli impianti del Nord. Il sindaco di Novi Muliere ha ribadito la necessità di un intervento statale, la riposta del ministro è stata che quando ci sarà bisogno lo Stato farà la sua parte.