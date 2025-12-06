Accoltellò un giovane in Piazza Duomo a Milano: fermato

Milano –E’ stato fermato dalla polizia, coordinata dalla Procura, un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale avvenuto in piazza del Duomo a Milano.La sera del 25 novembre, un egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all’addome e uno al torace, nei pressi di un fast food in Piazza Duomo nel capoluogo lombardo.Grazie alle intercettazioni e ad altri elementi investigativi, gli agenti sono riusciti a localizzarlo a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dove si era rifugiato dal fratello.Il fermo è stato convalidato dal gip del tribunale di Bologna e l’indagato è attualmente detenuto nella casa circondariale del capoluogo emiliano.