Calcio Serie A – L’Inter è prima per una notte: poker al Como

Milano ( Inter – Como 4-0) – Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A l’Inter batte 4-0 il Como conquistando il primo posto in classifica almeno per una notte. A San Siro i nerazzurri fanno sin da subito capire le proprie intenzioni andando vicini al vantaggio in avvio, poi è capitan Lautaro Martinez (11′) a concretizzare un contropiede super di Luis Henrique. Nella ripresa i lariani partono meglio e sfiorano il pari con Douvikas e Valle, ma è Thuram (59′) a mettere le cose in chiaro siglando il raddoppio sugli sviluppi di un corner da destra. Nonostante i tanti tentativi dalla distanza, il Como non riesce a fare male ai nerazzurri che sfiorano più volte il tris e lo trovano con Calhanoglu (81′) che mette il punto esclamativo in un match perfetto per l’Inter che trova anche il 4-0 nel finale con Carlos Augusto (86′).

Inter – Como

Gol: 11′ Lautaro , 14′ st Thuram , 36′ st Calhanoglu , 42′ st Carlos Augusto

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (26′ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro (40′ st Sucic), Thuram (32′ st Esposito).In panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Bonny, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Maye. Allenatore: Chivu

Como (4-2-3-1): Butez; Posch (1′ st Vojvoda), Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone (37′ st Caqueret), Da Cunha; Addai (1′ st Diao), Paz, Rodriguez (37′ st Kühn); Morata (32′ Douvikas). In panchina: Vigorito, Cavlina, Kempf, Moreno, Baturina, Smolcic, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Di Bello