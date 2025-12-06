Calcio Serie C – Il Bra vince contro il Campobasso: successo per 2-0

Sestri Levante ( Bra – Campobasso 2-0) – Il Bra aveva bisogno di un segnale forte per riaccendere la propria corsa in un campionato stravolto dagli eventi delle ultime settimane. Quel segnale è arrivato, fragoroso, contro il Campobasso: un successo limpido, meritato, costruito con coraggio e concretezza, che riporta i giallorossi a giocarsi davvero la permanenza in categoria. Il 2-0 maturato al “Sivori” vale molto più dei tre punti: è un messaggio al campionato, agli avversari e soprattutto a sé stessi.La gara si apre con il Bra subito in avanti: dopo meno di un minuto arriva la prima conclusione, larga di pochi centimetri dal palo. Il Campobasso reagisce, cresce col passare dei minuti e costruisce due occasioni nitidissime. Gala calcia fuori da posizione favorevole, poi il colpo di testa di Bifulco viene salvato sulla linea.La ripresa è un altro film. Il Bra entra in campo con un’intensità feroce e nel giro di pochi minuti sfiora il vantaggio prima di trovare la rete che cambia la partita: al 53’, La Marca è freddissimo nello sfruttare una mischia in area e firma l’1-0 che fa esplodere il pubblico di casa.Al 66’ arriva la sentenza: Sinani protegge palla in area, si gira e insacca il 2-0, un gol di forza e qualità che chiude virtualmente i conti. I Rossoblù ci provano ancora, soprattutto con Bifulco che all’85’ tenta il sinistro del possibile 2-1, ma il pallone finisce largo. È l’ultima fiammata di un Campobasso irriconoscibile, mentre il Bra controlla con ordine e porta a casa un successo fondamentale per la sua corsa salvezza.

Bra – Campobasso

Gol: 53′ La Marca, 67′ Sinani

Bra: Renzetti D., Sganzerla R., Cannistra P. (dal 45′ st Corsi L.), De Santis E., Maressa T., Lionetti G., La Marca M. (dal 36′ st Chiabotto V.), Campedelli R., Morleo U. (dal 45’+1 st Rottensteiner B.), Baldini E., Sinani I. (dal 31′ st Minaj E.). In psnchina: Chiabotto V., Corsi L., Cucciniello F. P., Di Biase G., Dimatteo S., Franzini D., Minaj E., Rabuffi M., Rottensteiner B.. All. Nisticò

Campobasso: : Tantalocchi E., Armini N. (dal 17′ st Leonetti V.), Celesia C., Lancini E., Cristallo C., Gargiulo M. (dal 38′ st Cerretelli F.), Serra A. (dal 17′ st Di Livio L.), Gala A. (dal 38′ st Ravaglioli T.), Martina A., Magnaghi S. (dal 28′ st Padula C.), Bifulco A.. A disposizione: Brunet J., Cerretelli F., Di Livio L., Lanza M., Leonetti V., Lombari A., Muzi C., Nocerino L., Padula C., Parisi F., Pierno R., Ravaglioli T., Rizzo M.. All. Zauri

Arbitro: Mastrodomenico di Matera