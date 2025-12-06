Calcio Serie C – Pari tra Pro Vercelli e Renate: finisce 1-1

Vercelli ( Pro Vercelli – Renate 1-1) –Un punto conquistato con carattere, sofferenza e anche qualche rimpianto. La Pro Vercelli esce dal “Silvio Piola” con un pareggio prezioso contro il Renate, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di episodi. L’1-1 finale fotografa bene un pomeriggio in cui i bianchi hanno faticato nella prima parte, reagito nella seconda e sfiorato in più occasioni il gol del sorpasso.Il Renate, ordinato e compatto, era partito meglio, trovando subito un vantaggio che ha indirizzato il primo tempo. La reazione della Pro è arrivata nella ripresa, più convinta e verticale, grazie soprattutto a un Asane Sow devastante, decisivo nel recupero palla e nel servire l’assist del pareggio a Comi.Karlsson punisce su punizione, Pro in difficoltà nel primo tempo. Gli ospiti hanno sbloccato la gara al 18’, con una splendida punizione di Karlsson dal limite, un destro preciso e imprendibile per Livieri. È stato il momento più difficile per la squadra di Santoni, meno brillante del solito e spesso imprecisa nell’ultimo passaggio., . La ripresa ha cambiato volto al match. Dopo appena dieci minuti la Pro Vercelli ha trovato il pari: recupero feroce di Asane Sow su un pallone vagante in area, dribbling secco e cross perfetto per la testa di Comi, libero di insaccare l’1-1.Un finale nervoso e ad alta tensione. Negli ultimi minuti non sono mancati gli episodi di nervosismo: ammonizioni in serie e continue interruzioni, mentre la Pro spingeva alla ricerca del gol-partita. I sette minuti di recupero hanno alimentato le speranze, senza però produrre l’affondo decisivo.

Pro Vercelli – Renate

Gol: pt 18′ Karlsson; st 54′ Comi

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran (dall’83’ Mallahi), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Huiberts (dal 59′ Haoudi), El Bouchataoui (dal 76′ Ronchi); Akpa Akpro, Comi, A. Sow (dall’83’ O. Sow). In panchina: Passador, Burruano, Coppola, Tarantola, Pino, Anton. All. Santoni.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Delcarro, Rossi, Calì (dal 62′ Bonetti), Ruiz Giraldo; Anelli (dall’88’ Spalluto), Karlsson (dall’88’ De Leo). In panchina: Bartoccioni, Ori, Ziu, Vassallo, Meloni, Nene. All. Foschi.

Arbitro: Sig. Andrea Migliorini di Verona