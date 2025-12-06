Incendio in una casa: evacuato l’edificio

Torino – Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, in un appartamento al quarto e ultimo piano del palazzo di via Cristalliera 20 a Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre sul posto per le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per alcune ore. L’alloggio ha riportato danni pesanti e non è stato dichiarato agibile dal tecnico comunale intervenuto sul posto.Le tre persone che vi abitano sono state trasportate a scopo esclusivamente precauzionale all’ospedale Martini dalle ambulanze del 118 Azienda Zero e sono state dimesse nel corso della notte dopo che tutti i controlli sono risultati negativi. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato con le volanti. È verosimile che l’incendio sia stato originato da una stufetta che i tre utilizzavano per scaldarsi.