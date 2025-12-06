Incidente sull’A5 tra Quincinetto e Ivrea, una delle auto si ribalta

Ivrea – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A5 in direzione Torino, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea. Due i veicoli coinvolti ma fortunatamente non si registrano feriti.Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. L’impatto non ha causato gravi conseguenze né sul traffico: i disagi alla circolazione sono stati contenuti e il tratto è rimasto sempre percorribile. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.