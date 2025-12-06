Pallavolo Serie B1 – Terzo stop consecutivo per l’Alessandria Volley: sconfitta per 3-1 a Villa Cortese

Villa Cortese ( Milano Villa Cortese – Alessandria Volley 3-1) – Niente da fare arriva, la terza sconfitta consecutiva per l’Alessandria Volley che esce sconfitta per 3-1 dalla sfida d’alta classifica contro Villa Cortese. Partita iniziata in equilibrio con le padrone di casa che scappano a metà set chiudendo il primo sul 25-18. Nel secondo le alessandrine continuano a subire il gioco avversario ma stavolta rimangono a contatto fino alla fine: secondo set che finisce sul 25-22. Sotto di due set l’Alessandria Volley prova a reagire: con uno scarto di sei punti si fa recuperare ma nel finale è più attenta e riduce le distanze, vincendo il terzo 23-25. Nel quarto si gioca punto a punto ma alla fine è più fortunata Villa Cortese che vince per 25-23. Prossimo impegno sempre esterno per le ragazze di coach Napolitano, ad Aosta Sabato prossimo.

Milano Villa Cortese – Alessandria Volley

Parziali: 25-18/25-22/23-25/25-23

Milano Villa Cortese: 8 Fellegara, 9 Lualdi, 18 Ratti, 1 Baldizzone, 3 Citterio, 6 Elli, 7 Camurri, 22 Venegoni, 5 Pozzi, 10 Biasi, 12 Shpuza, 2 Franchi, 11 Sacchetti. Coach Lualdi

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano