Scoppia un incendio in una stanza di hotel a Sestriere: evacuato il Principe di Piemonte

Sestriere (To) –Scoppia un incendio in una stanza dell’hotel Principe di Piemonte a Sestriere: albergo evacuato. Risveglio amaro per i turisti che avevano prenotato una camera per il lungo ponte dell’Immacolata, nella struttura in via Sauze di Cesana 3, vicino alle piste da sci.Questa notte i pompieri di Torino sono intervenuti all’interno del complesso, dove è divampato un incendio in una stanza agli ultimi piani dell’edificio. Sul posto hanno operato ben dieci squadre, con oltre 29 vigili impegnati a domare le fiamme e prestare soccorso agli ospiti.Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’hotel è attualmente evacuato.