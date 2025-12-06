Si getta dalla finestra e muore dopo aver fumato cannabis light

Milano – Ha fumato cannabis light acquistata in un negozio toscano, poi si è lanciato dalla finestra ed è morto nell’impatto al suolo: ha perso la vita così un ragazzo di 23 anni, vittima della tragedia che si è consumata a Milano nella notte fra venerdì e sabato scorsi.Il giovane si trovava in camera insieme al fratello maggiore, che ha riferito di frasi insensate pronunciate dal 23enne dopo l’assunzione della droga. D’improvviso la finestra aperta e il lancio fatale nel vuoto.Sulla vicenda adesso indagano due procure: quella meneghina per morte come conseguenza di un altro delitto, e quella di Firenze per presunto spaccio col titolare del negozio di marijuana come indagato. L’uomo avrebbe fornito le indicazioni utili a definire la filiera d’acquisto della sostanza.

Nella rivendita toscana, intanto, sarebbero stati sequestrati 10 chili di cannabis light: si punta ad accertare se nella partita fossero contenute molecole proibite.Sulla salma del ragazzo è stata disposta l’autopsia: gli esami tossicologici potranno far chiarezza su quanto accaduto.