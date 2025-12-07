Calcio Eccellenza – I Grigi sono campioni d’inverno: battuto il Vanchiglia 2-0

Alessandria ( Alessandria – Vanchiglia 2-0) – I grigi sono campioni d’inverno: con la vittoria odierna in casa contro il Vanchiglia raggiungono quota 35 punti, cinque punti di vantaggio sulla seconda (Albese a 30) e chiudono il 2025 casalingo con un successo, aspettando le ultime due partite, Mercoledì in Coppa e Domenica prossima a Cherasco. L’Alessandria passa al 9: Picone serve in area Diop che si gira e con un destro da appena dentro l’area fulmina il portiere nell’angolino in basso a sinistra. Quasi mai pericoloso il Vanchiglia non sembra voler reagire. Al 36′ il raddoppio: colpo di testa di Cociobanu su un cross dalla sinistra di Picone e rete del 2-0. Nel secondo tempo succede poco o nulla con le due formazioni che creano poco e non impensieriscono quasi mai i due portieri. Nel finale, unico brivido degno di nota, un tiro da fuori del Vanchiglia che però Colla prende in presa bassa.

Alessandria – Vanchiglia

Gol: pt 9′ Diop, 36′ Cociobanu.

Alessandria: 22 Colla, 2 Cociobanu (89′ Merlo), 4 Morganti (83′ Boveri), 5 Tos, 6 Cesaretti, 7 Picone, 9 Diop (88′ Ventre), 10 Grandoni (76′ Camara), 11 Piana (68’Cargiolli), 24 Cirio, 29 Nani. In panchina: 1 Menino, 17 Robbia, 23 Costanzo, 30 Bordini. All. Merlo

Vanchiglia: 1 Godio, 2 Ciociola, 3 Meriare, 4 Nastasi, 5 Bayat, 6 De Letteris, 7 Troia (83′ Maculan), 8 Bussi (90′ Schiavuzzi), 9 Tatili (62′ Porticchio), 10 Marginean (40’pt Barcellona), 11 Gennaro. In panchina: 12 Musso, 13 Lauria, 15 Druda, 18 Landau, 19 Caforio. All. Ricci

Arbitro: Ricci di Rovereto