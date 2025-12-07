Calcio Serie A – Brusco stop per Palladino: a Verona finisce 3-1 per l’Hellas

Verona ( Hellas Verona – Atalanta 3-1) – L’Atalanta crolla 3-1 sul campo del Verona nel terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A e stoppa la sua rincorsa alle posizioni di vertice. In un Bentegodi completamente avvolto dalla nebbia i ragazzi di Zanetti vivono una serata magica e trovano finalmente la prima vittoria stagionale grazie agli splendidi gol di Belghali, Giovane e Bernede. Di Scamacca, su calcio di rigore, il gol della bandiera dei bergamschi. L’Hellas sale a quota 9 e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto a una settimana dallo scontro diretto, la Dea cade in modo piuttosto brusco dopo tre successi consecutivi senza gol subiti tra campionato e coppe. Il Verona prova ad affrontare l’avversario a viso aperto, ma fatica a pungere e al 26′ rischia ancora su una conclusione di De Ketelaere, deviata da un difensore e fuori di pochissimo. L’Atalanta sembra pronta a sbloccare l’incontro, ma al 28′ si fa sorprendere da una verticalizzazione improvvisa dell’Hellas e va sotto: Mosquera affonda, serve di tacco Belghali che manda a vuoto Djimsiti e insacca con un gran sinistro sotto la traversa. La Dea va in bambola e dopo una manciata di minuti i ragazzi di Zanetti raddoppiano meritatamente: il gol nasce addirittura da un fallo laterale, Krstovic devia fuori dall’area e tutti stanno a guardare Giovane che si coordina e spara in rete dopo una deviazione che taglia fuori Carnesecchi. L’Hellas risponde subito con un’ottima occasione per Mosquera prima e per Frese poi, poco prima della mezzora infine cala il tris: il contropiede perfetto è avviato da Belghali e chiuso in gol da Bernede su assist di Giovane. L’Atalanta protesta per un presunto tocco di mano in area di Bella-Kotchap in avvio di azione, il Var conferma il gol, ma il penalty è solo rimandato. Pochi minuti dopo, infatti, ancora Bella-Kotchap tocca il pallone col braccio su una sassata di Scamacca (che per altro si stampa sulla traversa) e questa volta Mariani, dopo revisione al monitor, assegna il rigore, trasformato dallo stesso Scamacca.

Hellas Verona – Atalanta

Gol: 28′ Belghali , 36′ Giovane , 26′ st Bernede , 36′ st rig. Scamacca

Verona (3-5-2): Montipò ; Nunez , Nelsson , Bella-Kotchap ; Belghali (45’+2 st Kastanos ), Niasse (43′ st Harroui ), Al-Musrati , Bernede , Frese (45’+2 st Valentini ); Giovane (43′ st Oyegoke ), Mosquera (33′ st Sarr ).Allenatore: Zanetti

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi ; Kossounou (1′ st Kolasinac ), Hien , Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Ederson (16′ st Pasalic ), Zappacosta (16′ st Zalewski ); De Ketelaere (25′ st Samardzic ), Krstovic (1′ st Scamacca ), Lookman .Allenatore: Palladino

Arbitro: Mariani