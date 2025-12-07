Calcio Serie B – Battaglia e rimonta al Ferraris: la Samp rinasce

Genova ( Sampdoria – Carrarese 3-2) –Battaglia epica allo stadio Luigi Ferraris. Come l’Armata Rossa a Stalingrado la Sampdoria si trova senza terra oltre il Volga, due volte sotto contro la Carrarese e spalle al muro. Trova però la forza di reagire, recuperare e alla fine vincere la partita, in un catino infuocato. Un match incandescente, partito con la contestazione nel riscaldamento e i fumogeni in campo dopo il goal lampo di Abiuso, finito con la festa al triplice fischio del signor Sozza. Nel mezzo ci sono il pareggio di Coda, la doppietta dell’ex Abiuso, l’eurogoal di Henderson, il calcio di rigore da tre punti di Re Massimo e un finale di battaglia casa per casa, gestito a suon di gialli dall’arbitro. La Sampdoria vince 3-2 e sale a quota 13 punti, si porta a -1 da playout e salvezza, in attesa delle gare del lunedì. C’è ancora terra, c’è ancora speranza. Ma la marcia su Berlino sarà molto lunga.

Sampdoria – Carrarese

Gol: pt 2 Abiuso, 17′ Coda, 26′ Abiuso, 36′ Henderson; st 82′ Coda

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti 6; Venuti 6 (57′ Riccio 6.5), Ferrari 5 (46′ Hadzikadunic 6.5), Vulikic 5; Depaoli 6.5, Conti 6, Henderson 7 (73′ Ricci 6.5), Ioannou 6.5; Pafundi 6 (64′ Barak 6), Cherubini 5.5 (57′ Benedetti 6); Coda 8. All. Gregucci.

Carrarese (3-5-2): Bleve 5.5; Imperiale 5.5, Illanes 5.5, Oliana 6 (84′ Buah sv); Cicconi 6, Hasa 6 (64′ Bozhanaj 5), Zuelli 6 (84′ Parlanti sv), Schiavi 6, Zanon 6 (84′ Distefano sv); Abiuso 7.5 (68′ Torregrossa 6.5), Finotto 6.5. All. Calabro.

Arbitro: Sozza di Seregno.