Calcio Serie C – Il Novara ferma la capolista con un gol di Lanini nel recupero: finisce 2-2

Novara ( Novara – Vicenza 2-2) – Riagguanta il pareggio in pieno recupero il Novara che ferma la capolista Vicenza sul 2-2 grazie ad una rete nel finale da Lanini. La squadra di Fabio Gallo manovra con coraggio, pressa alta e trova spazi continui tra le linee. Il gol arriva al ventitreesimo minuto quando il fallo di mano di Dell’Erba porta al rigore che Morra trasforma sotto l’incrocio. Il Lane sembra in totale controllo, ma al trentatreesimo il Novara colpisce alla prima vera discesa: Dell’Erba conduce la ripartenza, la difesa biancorossa tarda a chiudere e Basso trova il diagonale del pareggio. Il Vicenza reagisce con carattere e al quarantatreesimo si riporta avanti grazie a un’azione perfetta. Morra lancia Stückler in campo aperto, l’attaccante salta Lorenzini con una finta secca e batte Boseggia sul primo palo. È 2-1 all’intervallo e la sensazione è che la squadra ospite sia più brillante.Quando la partita sembra indirizzata verso una vittoria di resistenza biancorossa, arriva il colpo in pieno recupero. Al quarantaseiesimo Lanini trova il corridoio buono in area e batte Gagno, facendo esplodere il Piola e fissando il 2-2 finale. Il Vicenza paga l’inferiorità numerica, il Novara completa una rimonta che sembrava difficile e la gara si chiude con un pareggio intenso e combattuto.

Novara – Vicenza

Gol: pt 23′ Morra, 33′ Basso, 44′ Stuckler; st 90′ Lanini

Novara (3-5-2): Boseggia; Citi (42′ st Foti), Lorenzini, Khailoti; Agyemang, Basso, Di Cosmo, Donadio (37′ st Ledonne), Dell’Erba (32′ st Valdesi); Alberti (32′ st Morosini), Lanini. All. Zanchetta.In panchina: Raffaelli, Adreaotti, Lartey, Malaspina, Ranieri, Deseri, Rabuffetti Arboscello, Cortese, D’Alessio, Faye.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Vescovi, Leverbe, Cuomo; Tribuzzi (19′ st Caferri), Cavion (39′ st Pellizzari), Carraro, Alessio (19′ st Zonta), Costa; Morra (39′ st Capello), Stückler (29′ st Rauti). All: Gallo.In panchina: Massolo, Bianchi, Fantoni, Cester, Rada, Talarico, Vitale.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore)