Calcio Serie C – Pareggio per l’Atalanta U23: a Monopoli finisce 1-1

Monopoli ( Monopoli – Atalanta U23 1-1) – Un punto per parte al Simone Vito Veneziani nella 17ª di campionato: finisce 1-1 la sfida tra Monopoli e Atalanta U23. Pochi spazi per creare occasioni vere e proprie nel corso del primo tempo. Al 14′ Levak , sulla respinta del tiro di Simonetto, si trova a pochi passi dalla porta ma calcia alto. Al 17′ Vavassori, dopo aver saltato in dribbling un difensore del Monopoli, libera il mancino che esce alto sopra la traversa. Si accende la gara nella ripresa con l’espulsione di Viteritti al 47′ dopo aver trattenuto Vavassori che si involava solo verso la porta avversaria. Al 55′, però, Fall segna il gol del vantaggio per i biancoverdi su calcio di rigore ottenuto da un tocco di mano di Panada. I nerazzurri reagiscono alla grande e al 64′ Comi devia in rete la sponda di Berto dagli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale si avvicina al gol Cissè con un tiro potente dalla sinistra, parato. Occasione anche per i pugliesi all’86’ con Imputato che stampa il pallone sul palo.

Monopoli – Atalanta U23

Gol: 57′ rig. Fall , 64′ Comi

Monopoli: Piana, Miceli (46′ Angileri), Fall, Greco (85′ Oyewale), Valenti, Tirelli (85′ Cascella), Calcagni, Piccinini, Bordo (77′ Scipioni), Viteritti (C), Imputato. In panchina: Albertazzi, Di Santo, Volpe, Paukstys, Rossi, Ronco, Yeboah. In panchina: Alberto Colombo.

Atalanta U23: Vismara, Simonetto (67′ Bergonzi), Berto, Panada (C) (87′ Manzoni), Comi, Misitano, Cortinovis (87′ Cassa), Guerini, Steffanoni, Levak, Vavassori (77′ Cissè). In panchina: Torriani, Sassi, Pounga, Ramaj, Armstrong, Riccio, Ghislandi, Colombo, Bonanomi, Idele, Bergonzi, Fiogbe. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino.