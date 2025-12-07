Calcio Serie C – Terzo risultato utile consecutivo per la Juventus U23: pari in trasferta Guidonia

Guidonia Montecelio – ( Guidonia Montecelio – Juventus U23 1-1) – La Juventus Next Gen pareggia 1-1 contro il Guidonia Montecelio e ottiene, così, il terzo risultato utile consecutivo. Una gara decisa dalle reti di due giocatori subentrati dalla panchina: Tessiore, a segno per la formazione laziale, a inizio secondo tempo e Amaradio, per la squadra di Massimo Brambilla, nei minuti finali dell’incontro. Nella prima frazione nessuna vera opportunità costruita dalla Next Gen che ha il merito, però, di difendersi con ordine nei (pochi) momenti di forte pressione da parte del Guidonia Montecelio. A margine, da menzionare, altre due opportunità di segnare per la formazione laziale – sempre nella prima mezz’ora di match – con Tascone e Mastrantonio, entrambe parate da Mangiapoco. All’intervallo, dunque, le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.I padroni di casa, però, non si abbattono e quattro minuti più tardi trovano la rete dell’1-0 grazie alla rovesciata dall’interno dell’area di rigore di Tessiore, subentrato proprio a inizio ripresa insieme a Zuppel.Intorno alla metà del secondo tempo, però, torna a spingere sull’acceleratore la formazione di casa e serve un altro prezioso intervento di Mangiapoco, questa volta su Zuppel, per evitare il raddoppio. Una parata che, con il senno di poi, risulta decisiva perchè a meno di dieci minuti dal novantesimo i bianconeri trovano l’1-1 con Amaradio che non può proprio sbagliare a pochi passi dalla porta, sfruttando alla perfezione la perfetta assistenza di Guerra, a sua volta abile a tenere in campo il traversone di Puczka proveniente dalla corsia di sinistra.

Guidonia Montecelio – Juventus U23

Gol: st 6′ Tessiore; st 39′ Amaradio

Guidonia Montecelio: Stellato, Esempio, Cristini (C), Errico, Spavone (31’ st. Falleni), Mulè, Santoro, Mastrantonio (20’ st. Sannipoli), Tascone (40’ st. Franchini), Zappella (1’ st. Tessiore), Bernardotto (1’ st. Zuppel). In panchina: Mazzi, Toma, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Vitturini. Allenatore: Ginestra.

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Gil Puche, Puczka, Deme (18’ st. Amaradio), Anghelè (32’ st. Vacca), Savio (18’ st. Okoro), Faticanti, Guerra (C), Brugarello, Mazur (32’ st. Owusu), Turicchia. In panchina: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Vacca, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Frasynyak (Gallarate)