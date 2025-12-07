Calcio Serie D – Non basta il rientro di Montini: Valenzana Mado sconfitta a Lavagna

Lavagna ( Lavagne – Valenzana Mado 2-0) – Un gol per tempo dei liguri e la Lavagnese ha la meglio su una Valenzana mutilata da infortuni e cessioni del calciomercato invernale: i ragazzi di Pellegrini ritrovano bomber Montini ma non basta perché già prima del quarto d’ora i padroni di casa sono in vantaggio grazie a Monteverde, gli ospiti poi sbagliano un rigore con Doria e subiscono a metà parziale il raddoppio di Gabelli. I ragazzi di Pellegrini restano a quota 19, con un buon vantaggio sulla zona retrocessione.

Lavagnese – Valenza Mado

Gol:: pt 13′ Monteverde; st 22′ Gabelli

Lavagnese: Bodrato; Zaccariello, Gabelli, Romanengo, D’Antoni, Lombardi, Monteverde, Reali, Oneto, Berardi, Vannucci.In panchina. Gragnoli, Ghigliotti, Garibotto, Daniello, Ceccolini, Attuoni, Marconi, Miragliotta, Fasano. All. Ranieri

Valenzana: Canegallo; Chelli, Saidi, Greco, Maione, Doria, Montini, Torre, Massaro, Venneri, Toniato. A disp. Losa, Ceccarini, Torti, Ragni, Ciliberto, Megna, Ciletta, Bosco, Gasti. All. Pellegrini

Arbitro: Ferroni di Fermo