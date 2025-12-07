Calcio Serie D – Un Derthona generoso beffato nel finale: al Coppi passa il Varese

Tortona ( Derthona – Varese 1-2) – Avrebbe meritato di più il Derthona da questa gara interna con il Varese: continua in parte la ‘maledizione’ del Coppi con una sola vittoria da inizio campionato, ma questa volta attenuanti ce ne sono parecchie anche se la gestione dei cambi continua a non convincere più di tanto.La prima vera occasione arriva al 6′: schema su punizione del Varese con Tentoni che libera Barzotti in area, tiro abbondantemente alto; due minuti dopo il Varese passa: verticalizzazione improvvisa sulla destra per Malinverno che si incunea in area indisturbato e con un diagonale rasoterra sul palo opposto fredda Cizza e porta in vantaggio i suoi.Il portiere del Varese si supera al 18′ quando una spizzata di testa di Scalzi rifinita da Turco diventa un assist per la girata al volo di Buongiorno salvata miracolosamente da Bugli, che si ripete poco dopo quando da posizione angolatissima ci prova Turco a sorprenderlo con un tiro a mezz’altezza.Il secondo calcio d’angolo della gara è quello decisivo: Benedetti salta più in alto di tutti, manda la palla a fil di palo sulla sinistra e battezza il suo esordio da titolare con il gol del pareggio per il Derthona. Il recupero è purtroppo fatale al Derthona: Benedetti ferma una progressione di Cogliati e rimedia un secondo giallo molto dubbio, finendo anzitempo la sua partita: sulla punizione susseguente Tentoni forza Cizza alla deviazione in angolo, poi l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Serve comunque una doppia parata di Cizza su Guerini lasciato solo sulla destra perché il muro bianconero non crolli ma tutto svanisce al 50′ della ripresa quando un cross dalla sinistra trova pronto Barzotti sotto porta ad appoggiare in rete nonostante l’estremo tentativo del portiere di casa.

Derthona – Varese

Gol: pt 8′ Malinverno, 25′ Benedetti; st 50′ Barzotti

Derthona (4-3-3):Cizza; Nobile, Daffonchio, Benedetti, Arcidiacono; Patti, Gerbino, Gagliardi Torriero; Scalzi (40′ st Farrauto), Buongiorno, Turco (27′ st Disegni). In panchina. Mandrino, La Cava, Screpis, Taverna, Battista, Gilli, De Simone. All. Buttu

Varese(4-3-3): Bugli; Marangon (17′ st Sovogui), Costante (24′ st Palesi), Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni (29′ st Romero), De Ponti; Qeros (17′ st Guerini), Barzotti, Cogliati. In panchina. Ruggenti, Bertoni, Donarini, Secondo, Barbaro. All. Ciceri.

Arbitro: Scafati di Termoli