Coppia resta chiusa tutta la notte al Bicocca Village: al mattino lui aggredisce lei, arrestato

Milano – Alle sette di mattina di ieri sera un’addetto alle pulizie del Bicocca Village ha sentito le urla di una ragazza che chiedeva aiuto. Le grida arrivavano dalla sala 4 del cinema. Quando l’uomo è entrato, lei – una diciottenne nata a Milano – è seduta su una delle poltroncine mentre un giovane le stringe le mani al collo. Ormai scoperto, l’aggressore – sedici anni residente nelle bergamasca – cerca di fuggire. Prima si scaglia contro il testimone, poi fa lo stesso contro un addetto alla vigilanza di trentanove anni. Lo colpisce con un pugno al volto, lo fa cadere e gli strappa il cellulare e le chiavi del centro commerciale. A fermate la sua corsa sono i poliziotti del commissariato Greta Turro che lo arrestano per rapina e lo indagano a piede libero per lesioni dopo aver mandato i due addetti. Sono proprio gli agenti a ricostruire l’accaduto, scoprendo che la vittima e il ragazzo erano andati al cinema e che si erano addormentati in uno dei bagni, svegliandosi soltanto quando il centro commerciale era chiuso. A quel punto avrebbero deciso di passare la notte lì a bere a mangiare. La ragazza ha segnalato che già ad Ottobre erano intervenuti i Carabinieri perché lui l’aveva picchiata dopo una discussione per motivi di gelosia. Accompagnata la Pronto Soccorso di Sesto, la ragazza non ha voluto denunciare il minorenne.