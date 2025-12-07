Grave incidente a Carmagnola: morto un motociclista di 58 anni

Carmagnola (To) – Un grave incidente stradale è stato registrato nella mattina di ieri poco dopo le 10, lungo via Poirino a Carmagnola, all’altezza del civico 670. E’ ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente in cui è deceduto un uomo, un motociclista. Sul posto la polizia locale: secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’incidente è avvenuto in maniera autonoma. Fatale per il motociclista Bruno Vivalda, 58 anni residente a Carignano, è stato l’impatto contro un palo. L’uomo viaggiava da solo a bordo del mezzo, quando percorrendo la via in direzione Carmagnola, ha perso il controllo dopo aver superato una curva. Scivolando con la moto verso il campo coltivato adiacente alla carreggiata, l’uomo ha colpito un palo della Telecom, decedendo sul colpo. Vano l’intervento della ambulanza con il soccorso avanzato del 118 Azienda Zero.