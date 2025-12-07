Incidente tra più veicoli in Autostrada: muore bimba di pochi mesi

Volpiano (To) – Una bambina di pochi mesi è morta in un’incidente stradale avvenuto ieri sera a Volpiano, in Provincia di Torino. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. Non sono ancora chiare le dinamiche e le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilirle. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta dopo essere stata travolta da un’altra auto. L’incidente avvenuta intorno alla 20 sull’Autostrada A5, ha coinvolto più auto