Pallacanestro Serie A – Successo all’ultimo respiro per l’Olimpia: battuto Trento

Milano ( Olimpia Milano – Trento 94-90) – Coach Peppe Poeta porta l’EA7 Emporio Armani Milano al successo al debutto da head-coach in campionato: l’Olimpia doma Trento 94-90 in rimonta, dopo aver subito un parziale durissimo di 18-2 a cavallo dei due periodi centrali. Decisivi, nel finale in volata, i canestri di Zach LeDay (top-scorer con 22 punti) e Devin Booker.A meno di 48 ore dal caos incontrollato di Vitoria, Milano rischia un clamoroso harakiri prima di guizzare, con un colpo di coda, nel finale, e salvare così il debutto da head-coach in campionato di Peppe Poeta. La vittoria in volata su Trento interrompe la striscia di due ko consecutivi (e 3 in 4 gare) che aveva portato Ettore Messina a lasciare la panchina alla vigilia della sosta per le nazionali, muove la classifica spingendo l’Olimpia verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, ma non entusiasma per modi e atteggiamento. Anche perché le rotazioni corte, con Toté panchinato e soli 8 uomini utilizzati, sono un alibi che regge il giusto in un periodo di relativa tranquillità del calendario.

Olimpia Milano – Trento

Parziali: (26-23, 52-48, 68-73, 94-90)



Olimpia Milano: Ellis 8, Ceccato NE, Booker 6, Bolmaro 14, Brooks 17, Leday 22, Ricci 3, Bandirali NE, Miccoli NE, Shields 9, Nebo 15, Totè NE. Coach Poeta.

Dolomiti Energia Trentino: Steward 16, Jones 16, Niang 0, Jogela 7, Forray ne, Airhienbuwa ne, Mawugbe 10 9r, Aldridge 3, Jakimovski 10, Bayehe 12, Hassan ne, Battle 16. Coach Cancellieri.