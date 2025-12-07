Pallacanestro Serie A2 – Torino cala il poker e stende Rieti con un ottimo ultimo quarto

Torino ( Basket Torino – Real Sebastiani Rieti 82-72) – Bella partita quella di Torino tra Reale Mutua e Sebastiani Rieti. Tra attacchi e contrattacchi i roster si sono sfidati senza paura, dando vita ad un piacevole spettacolo per gli amanti della palla a spicchi. Il primo tempo se lo aggiudica la RSR che chiude sul 39 – 40 grazie ad un Guariglia sugli scudi. Nel secondo tempo la partita si fa ancora più fisica, con le squadre che arrivano a fine match con molti errori, ma anche con tiri dalla lunga distanza che riescono a fare la differenza. La Reale Mutua prende il largo a quattro minuti dal termine, portandosi sul +10, riuscendo a gestire bene l’ultimo quarto, chiudendo la partita sul punteggio finale di 82 – 72. Seconda sconfitta consecutiva per la Sebastiani Rieti dopo quella con Scafati. Gli amarantocelesti rimangono a 18 punti in classifica.

Basket Torino – Real Sebastiani Rieti

Parziali: 19-17/20-23/18-22/25-10

Basket Torino:Macio Teague 25 (8/11, 2/4), Robert Allen 20 (4/10, 3/5), Matteo Schina 13 (3/3, 2/5), Federico Massone 7 (2/6, 1/4), Marco Cusin 6 (2/3, 0/0), Davide Bruttini 4 (1/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 4 (1/1, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Tortu’ 0 (0/2, 0/1), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

RSR Sebastiani Rieti: Tommaso Guariglia 17 (5/9, 2/4), Liam Udom 14 (5/9, 1/2), Giorgio Piunti 13 (5/5, 1/2), Darius Perry 10 (2/4, 1/6), Mattia Palumbo 4 (2/5, 0/0), Davide Pascolo 4 (2/4, 0/1), Matteo Parravicini 3 (0/2, 1/2), Fabio Mian 3 (0/1, 1/2), Lorenzo Piccin 2 (1/3, 0/1), Alessandro Paesano 2 (1/1, 0/0). Coach Ciani