Pallacanestro Serie B Interregionale – Lotta fino all’ultimo il Derthona Lab ma non basta: vince Pavia

Tortona ( Gulliver Derthona – Pallacanestro Pavia 91-95) –Il Gulliver Derthona combatte fino alla fine, ma si arrende nel finale: i Leoni cadono 91-95 contro Pavia nella gara valida per l’undicesima giornata d’andata della Serie B Interregionale – Conference Nord.È il Derthona a imporre il ritmo nei primi dieci minuti della sfida contro Pavia, andata in scena questa sera al PalaCamagna. La formazione bianconera trova con facilità la via del canestro, muovendo bene la palla e chiudendo il primo quarto avanti di 10 punti. Pavia però reagisce e, grazie alla tripla di Wiltshire, si riavvicina fino al 43-40 al 16’. Nei quattro minuti finali del periodo Tortona prova a contenere l’offensiva lombarda, ma è Pavia a prendere il sopravvento, trovando il canestro del sorpasso sulla sirena. Le squadre vanno così all’intervallo sul 48-49. Nella ripresa l’intensità resta alta da entrambe le parti, con il punteggio che rimane in equilibrio per buona parte del tempo. Josovic e Bellinaso guidano il primo allungo bianconero del terzo quarto, ma le giocate di Hidalgo, Wiltshire e di Neri per Pavia dalla panchina ribaltano nuovamente l’inerzia, costringendo i padroni di casa a chiudere la frazione in svantaggio (65-72 al 30’). I Leoni, costretti a inseguire, ritrovano solidità nell’ultimo quarto e si riportano a contatto, giocandosi il tutto per tutto nel finale (89-90 al 38’). L’ultimo minuto si apre con Pavia avanti 91-93. Il Derthona ha per due volte la palla del possibile pareggio, ma non riesce a concretizzare. I liberi di Bogunovic a 10’’ dalla fine chiudono definitivamente la gara. Il Gulliver Derthona esce sconfitto tra le mura amiche con il punteggio finale di 91-95. Il prossimo impegno vedrà il Gulliver scendere in campo sabato 14 dicembre, in trasferta alle 18 contro la Sangiorgese.

Gulliver Derthona – Pallacanestro Pavia

Parziali: 31-21, 17-28, 17-23, 26-23

Derthona: Di Meo 15, Fogliato 3, Bottelli 15, Bresciani 6, Borasi, Chikal ne, Wilkinson, Pisati 6, Bellinaso 18, Solazzi ne, Josovic 23, Taverna 5. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

Pavia: Savio, Bogunovic 15, Fiume ne, Manna 6, Hidalgo 18, Aprile 2, Gonzalez 11, Wiltshire 17, Neri 17, Avanzini 5, Ciocca 4. All. Zappi.