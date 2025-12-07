Pallacanestro Serie B – Sesta sconfitta per il Monferrato basket: vince Orzinuovi a Casale

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Logimam Orzinuovi 81-90) – Dopo la sconfitta con Vigevano, che ha complicato la situazione di classifica, la MB di coach Corbani ospita al “PalaEnergica Paolo Ferraris” l’ambiziosa Logiman Orzinuovi. La squadra di coach Grabrielli, che annovera nello staff tecnico il casalese Alessandro Scarfò, ha chiuso il girone d’andata con un ottimo bottino di 8 vittorie. Poche ore prima del match, Basta e la MB si sono separati consensualmente, con la rescissione del contratto. Il primo tempo è caratterizzato da un grande equilibrio; la MB si affida a Martinoni e a Zanzottera, Orzinuovi su una grande coralità che vede in Cacace il principale ispiratore. Nel terzo quarto la Logiman prova l’allungo, scappando sul +9 e chiudendo la frazione sul 64-71. Con cinismo Orzinuovi gioca con il cronometro, lasciando pochissime possibilità di replica ai rossoblù. Il 81-90 finale certifica la sesta sconfitta consecutiva subita dai Rossoblù.

Monferrato Basket – Logjmam Orzinuovi

Parziali: 20-20/44-45/64-71

Monferrato Basket: 1 Osatwna, 2 Caglio, 6 Rupil, 8 Iacorossi, 9 Mossi, 10 Quaroni, 11 Guerra, 14 Martinoni, 16 Zangheri, 18 Flueras, 19 Zanzoterra, 29 Osagie, 34 Dia, 35 Marcucci, 77 D’Ambrosio. Coach Corbani

Logimam Orzinuovi: 22 Cacace, 10 Oxilia, 18 Stefani, 21 Zilli, 16 Caversazio, 8 Gnecchi, 5 Giannozzi, 4 Chaves, 7 Giacomini, 3 Venturoli, 13 Barbuto, 78 Gubinelli, 24 Manni, 9 Zanoni, 12 Hanzlicek. Coach Calvani