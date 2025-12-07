Prova a rubare cosmetici in un negozio: scoperto e arrestato

Tortona (Al) – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona per il furto aggravato di cosmetici all’interno di un negozio di un centro commerciale della città. L’intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112: la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia sul posto dopo la segnalazione degli addetti alla vigilanza, che avevano notato l’uomo mentre sottraeva diversi prodotti dagli scaffali. In particolare l’uomo aveva cercato di portare via cosmetici per un valore complessivo superiore ai 5oo euro. I militari, arrivati rapidamente al punto vendita, hanno bloccato l’uomo e recuperato la merce, poi restituita al responsabile del negozio. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo di 36 anni è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in attesa di processo.