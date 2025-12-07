Si schianta con la moto nel sottopasso del Caricamento: grave uomo di 40 anni

Genova – Incidente in piena notte nel centro cittadino, intorno alle 3, un uomo di circa 40 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la propria moto mentre attraversava il sottopasso di Caricamento. La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma sembra non ci siano altri mezzi coinvolte. L’uomo di 40 anni è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino, per un trauma cranico. Il sottopasso è rimasto chiuso fino alle 5 di questa mattina, quando è stata riaperta la carreggiata che portava a ponente. Verso le 10 è stata riaperta anche la corsia in direzione levante. Sul posto polizia locale, 118 e automedica Golf 4.