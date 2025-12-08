Calcio Serie A – Il Genoa vince lo scontro salvezza a Udine: finisce 1-2 per il grifone

Udine ( Udinese – Genoa 1-2) – Festa rossoblù al Bluenergy Stadium, che si tinge dei colori del Genoa. Il Grifone gioca una partita dalla grande applicazione e, dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Malinovskyi (34′) su rigore, sa reagire al pari firmato da Piotrowski (65′): merito di Norton-Cuffy, che si avventa con forza su un pallone vagante e sigla il definitivo 2-1 all’83’. Sorride dunque De Rossi, che aggancia il gruppo a quota 14 punti: è +4 sul Pisa terzultimo.Daniele De Rossi continua a segnare due gol di media e il suo Genoa non sbaglia lo scontro-salvezza contro l’Udinese, che viene vinto per 2-1. I friulani partono meglio, con la rete annullata a Keinan Davis, ma si disuniscono progressivamente dopo l’infortunio di Zemura. Il Genoa prende campo coi suoi attaccanti, mette in mostra un gioco interessante e passa al 34′, sfruttando magistralmente un episodio favorevole. Okoye affossa infatti Colombo, sbagliando i tempi dell’uscita, e causa il rigore del vantaggio: Malinovskyi trasforma, è 1-0 rossoblù. Nella ripresa l’Udinese riprende coraggio. Zaniolo vince tutti i duelli fisici, pur non creandosi grandi chances offensive, mentre Otoa annulla Davis e il Genoa sembra reggere. L’occasione migliore la crea Bertola, trovando la grande opposizione di Leali, ma al 65′ è 1-1. Merito proprio di Piotrowski, che sfrutta l’assist di Rui Modesto e segna l’1-1 con un ottimo “piattone”. La rete però non spegne l’impeto del Genoa, che cambia gli attaccanti e si rituffa in avanti. Messias ed Ekuban combinano, ma l’autore del 2-1 è Norton-Cuffy, che si inserisce magistralmente e aggredisce con grande cattiveria il pallone-vittoria.

Udinese – Genoa

Gol: 34′ Malinovskyi rig. , 20′ st Piotrowski, 38′ st Norton-Cuffy.

Udinese (3-5-2) – Okoye 5; Bertola 6, Kabasele 5.5, Solet 5.5; Zanoli 6 (28′ st Ehizibue 6), Ekkelenkamp 5.5 (41′ st Iker Bravo sv), Karlstrom 6, Piotrowski 6.5 (41′ st Lovric sv), Zemura sv (15′ Rui Modesto 6); Zaniolo 6, Davis 5.5 (28′ st Buksa 5.5). In panchina: Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Kristensen, Miller. All. Malecki (Runjaic squalificato).

Genoa (3-5-2) – Leali 6.5; Marcandalli 6, Otoa 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 7, Malinovskyi 6.5 (31′ st Messias 6), Masini 6, Thorsby 6, Aaron Martin 6; Colombo 6 (31′ st Ekhator 6), Vitinha 5.5 (18′ st Ekuban 6.5). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Onana, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. De Rossi.

Arbitro: Maresca.